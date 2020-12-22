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Ресторанний гід "Мішлен" приписав борщ російській кухні

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Ресторанний гід "Мішлен" приписав борщ російській кухні
Гастроінспектори "Мішлен" приїхали в Москву для дослідження місцевої автентичної кухні, до якої приписали український борщ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Michelin Guides 21 грудня.

Так експерти зазначили, що російські шефкухарі "намагаються підкреслити якість місцевих продуктів, як-от владивостоцький камчатський краб, бородинський хліб, палтус з Мурманська і сметана ... Вони також нахвалюють овочі та ароматні трави, які надають яскравий і неповторний смак знаменитим першим стравам країни, як-от борщ і розсольник".

Як повідомлялося, в жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".

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Гід "Мішлен" - найбільш відомий і впливовий зі світових ресторанних рейтингів. Він випускається з 1900 року.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    к парашным щам хорошо подходит сушоный хрен лаврова, без соли, есссно ))
  • dtrscnij grsrt
    От тут все про борщ.
    «Виссарион Белинский: "... НА РУССКИХ СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ - ХУЖЕ И ГАЖЕ СВИНЕЙ.
    "В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).

    ИЗ ПИСЬМА РОССИЙСКОГО КРИТИКА ЖЕНЕ О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ
    В СЛОБОЖАНСКУЮ УКРАИНУ
    «Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),... Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).»
  • Myroslav Hrabovsky
    А я пам'ятаю як тут насміхались із спроби українських активістів офіційно закріпити борщ за властне українською кухнею, а це, як виявляється важливо! Кацапи все крадуть і босих пір називають вірменське поїло «коняко « і вино «шампанським», що нелегально!
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