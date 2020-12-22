Ресторанний гід "Мішлен" приписав борщ російській кухні

Гастроінспектори "Мішлен" приїхали в Москву для дослідження місцевої автентичної кухні, до якої приписали український борщ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Michelin Guides 21 грудня.

Так експерти зазначили, що російські шефкухарі "намагаються підкреслити якість місцевих продуктів, як-от владивостоцький камчатський краб, бородинський хліб, палтус з Мурманська і сметана ... Вони також нахвалюють овочі та ароматні трави, які надають яскравий і неповторний смак знаменитим першим стравам країни, як-от борщ і розсольник".

Як повідомлялося, в жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".

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Гід "Мішлен" - найбільш відомий і впливовий зі світових ресторанних рейтингів. Він випускається з 1900 року.