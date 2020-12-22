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Оцінку роботи Венедіктової Зеленський дасть після її звіту, але поліпшення в Офісі Генпрокурора вже видно, - Мендель

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Оцінку роботи Венедіктової Зеленський дасть після її звіту, але поліпшення в Офісі Генпрокурора вже видно, - Мендель
Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

"Рік ще не закінчився, не було ще й звіту Генерального прокурора про роботу в цьому році. Тому для остаточних висновків ще рано. Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу Генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу Генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури", - сказала Мендель.

Однак, за словами прессекретарки, якісну оцінку діяльності Генерального прокурора буде коректно давати тільки після того, як Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

    Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 3788
  • Goldman Sachs
    Когда надо заблокировать подозрение топ-взяточнику, она "работает" безупречно.
  • Myroslav Hrabovsky
    Я так розумію, Мєндєль дають відкрити рота тільки тоді, коли треба тупо збрехати.
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