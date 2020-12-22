Оцінку роботи Венедіктової Зеленський дасть після її звіту, але поліпшення в Офісі Генпрокурора вже видно, - Мендель

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

"Рік ще не закінчився, не було ще й звіту Генерального прокурора про роботу в цьому році. Тому для остаточних висновків ще рано. Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу Генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу Генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури", - сказала Мендель.

Однак, за словами прессекретарки, якісну оцінку діяльності Генерального прокурора буде коректно давати тільки після того, як Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році.

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