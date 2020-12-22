Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що законопроєкт про скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги державною мовою є черговою атакою на мовний закон.

"Зареєстрований учора у Верховній Раді законопроєкт "Слуг народу" про скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги державною мовою - це чергова атака на мовний закон", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

За словами уповноваженого, це вже не перша спроба атаки на мовний закон.

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"І ці дії не мають нічого спільного із розвитком, з підвищенням статусу і ролі української мови в суспільстві. Та й взагалі, як на мене, парламент зараз мав би займатися боротьбою з пандемією, економічними питаннями, безпековою сферою, а не вкотре порушувати питання, які розколюють суспільство", - зазначив він.

Кремінь наголосив, що мовний закон найближчими роками чіпати не варто, і висловив сподівання, що законопроєкт не матиме перспективи ні в комітеті, ні в парламентській залі.



