Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь
"Зареєстрований учора у Верховній Раді законопроєкт "Слуг народу" про скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги державною мовою - це чергова атака на мовний закон", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.
За словами уповноваженого, це вже не перша спроба атаки на мовний закон.
"І ці дії не мають нічого спільного із розвитком, з підвищенням статусу і ролі української мови в суспільстві. Та й взагалі, як на мене, парламент зараз мав би займатися боротьбою з пандемією, економічними питаннями, безпековою сферою, а не вкотре порушувати питання, які розколюють суспільство", - зазначив він.
Кремінь наголосив, що мовний закон найближчими роками чіпати не варто, і висловив сподівання, що законопроєкт не матиме перспективи ні в комітеті, ні в парламентській залі.