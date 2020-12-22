За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат. Таблиця
Як інформує Цензор.НЕТ, дані оприлюднені на сайті Держстату.
Згідно з даними Держстату, всього за перші десять місяців 2020 року в Україні померло 485 734 осіб.
Грип і пневмонія стали причиною смерті 6 818 осіб.
За даними Держстату, у січні-жовтні інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5783 осіб, серед них туберкульоз 2 441, від ВІЛ померли 2 456 українців.
Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 64 556 громадян.
Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від якої померло 325 156 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 225 928 осіб.
Крім того, 23043 українці загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки - померли 3 185 громадян, утоплення - 1 335, загибель на пожежі - 839, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 251, отруєння алкоголем - 1 675, самогубства - 5 198, наслідки нападу з метою убивства - 1 122.