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За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат. Таблиця

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За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат. Таблиця
За період із січня по жовтень 2020 року коронавірус забрав життя 8350 українців, грип і пневмонія - 6818 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, дані оприлюднені на сайті Держстату.

Згідно з даними Держстату, всього за перші десять місяців 2020 року в Україні померло 485 734 осіб.

Грип і пневмонія стали причиною смерті 6 818 осіб.

За даними Держстату, у січні-жовтні інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5783 осіб, серед них туберкульоз 2 441, від ВІЛ померли 2 456 українців.

Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 64 556 громадян.

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Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від якої померло 325 156 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 225 928 осіб.

Крім того, 23043 українці загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки - померли 3 185 громадян, утоплення - 1 335, загибель на пожежі - 839, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 251, отруєння алкоголем - 1 675, самогубства - 5 198, наслідки нападу з метою убивства - 1 122.

За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 01
За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 02
За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 03
За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 04

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Serge Coalminer 94e34c80
    Ага ..іскуственно Сусідка 45 років ..Вчора померла раптово...бо 12 річний син вчився в класі де був ковідний..В сина і признаків не було..а мати за 2 доби відійшла.. і головне не було температури.. а коли кинулась вже пізно
  • Толик Тигра
    Статистика 2018 рік:
    Білорусь, смертність - 134 621 чол.
    Україна, смертність - 574 571 чол.
    Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
  • ALEX SUROVV
    Так вот как украинская власть избавляется от *баласта* и неработоспособных. А когда то Гитлера называли фашистом, Сколько там еще осталось украинцев? 30-35млн еще есть?
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