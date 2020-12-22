Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б"

Віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що припинення війни вирішується не в мінському форматі, а на рівні політичних керівників країн "нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільному".

"Я, наприклад, вважаю, що "План Б" - це ярлик. Це умовні речі. Ми вже сьогодні працюємо за "Планом Б" - коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було за 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази. У нас є люди, які були в полоні до 2016 року і досі не отримали допомоги, бо не були суб'єктами отримання допомоги", - зазначив віцепрем'єр.

На запитання журналіста про те, чи не буде ситуація розвиватися, як в Азербайджані (вони так само вели переговори на "Мінському майданчику" за посередництва ОБСЄ, конлікт розтягнувся на десятки років і перейшов у гарячу фазу), Резніков відповів: "Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука. - Ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше. Але припинення війни вирішується не в "Мінську", а на рівні політичних керівників країн, президентів, як мінімум чотирьох лідерів - Німеччини, Франції, України і Росії".

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