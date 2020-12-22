Глава ОП Єрмак - єдиний, хто заперечує проведення операції щодо вагнерівців. Операція була, а Єрмак - бреше, - Бутусов. ВIДЕО

Усі обставини вказують на причетність глави Офісу Президента Андрія Єрмака до зриву операції із затримання групи найманців-вагнерівців.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми Яніни Соколової "Соромно".

"Я висуваю звинувачення згідно з інформацією, яка, наголошую, не є припущенням, а не спростована безпосередніми учасниками операції. Тобто рівень її достовірності дуже високий. Хочу нагадати, що за весь цей час факт проведення операції заперечувала лише одна людина - глава Офісу Президента Андрій Єрмак. А в мене є два джерела, які підтверджують мою інформацію, - операція була і вона була зірвана. Більше того, хочу сказати, що це не просто мої припущення. Минулого понеділка на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони було заслухано командира спецпідрозділу ГУР МО, який безпосередньо відповідав за захоплення терористів і за ведення з ними оперативної гри. Цей полковник відповів на всі питання депутатів комітету. Він розповів усе і підтвердив у деталях те, що я писав ... Я спілкувався навіть з депутатами "Слуги народу" - ніхто не може спростувати факту проведення операції. Наголошую - влада брехала. І Андрій Єрмак брехав. Він єдиний, хто заперечує проведення операції. Жоден з інших учасників наради не сказав, що операції не було. Президент намагався ухилитися від відповіді на це запитання, а інші учасники наради не заперечували проведення операції. Підкреслюю, що на комітеті цьому полковнику було поставлено запитання про причини зриву операції і він прямо відповів, що перенесення операції означало її зрив. А ми знаємо хто ініціював це перенесення", - сказав Бутусов.

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