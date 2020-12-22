Від початку доби ворог 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артилерії та 82-мм мінометів, а також дистанційно мінував позиції ЗСУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій, з використанням переносного комплексу мінування.
Також повідомляється, що на луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.
"В результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає", - йдеться в повідомленні.