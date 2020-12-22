Від початку доби ворог 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артилерії та 82-мм мінометів, а також дистанційно мінував позиції ЗСУ

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано п'ять випадків порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій, з використанням переносного комплексу мінування.

Також повідомляється, що на луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

"В результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Поранено двох воїнів, - штаб ОС