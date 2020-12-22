Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов

Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника Генерального прокурора.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 14:00 заступник голови Офісу Президента з питань правоохоронних органів Олег Татаров запрошений у НАБУ для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу на період слідства у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Сьогодні клопотання щодо Татарова надійде до Вищого антикорупційного суду.

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Клопотання Грищук підписав учора. І вчора ж Генеральна прокуратура ухвалила рішення про скасування свого наказу від серпня 2020-го про призначення Максима Грищука виконувачем обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури та заступника Генерального прокурора.

Джерела Цензор.НЕТ у САП кажуть, що статус глави САП Максим Грищук, попри скасування наказу, не втрачає. Грищук також залишається процесуальним керівником у справі Татарова, тут також без змін. Він втрачає тільки статус в.о. заступника Генерального прокурора, який був у Грищука чотири місяці. Закон не передбачає статус в.о. заступника генпрокурора, тому формально Генпрокуратура просто виправляє свій наказ, і це виправдане рішення. Але питання тільки одне - а чому виправити наказ ГПУ вирішила лише зараз? Саме того дня, коли Грищук підписав запобіжний захід для Татарова і через чотири місяці дії наказу? Збіг? Не думаю.

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Як і раніше, Генпрокурор Ірина Венедіктова не повернула до складу групи процесуальних керівників чотирьох прокурорів, які керували справою Татарова із самого початку. Щодо цих прокурорів, включно з Романом Симківим, проводиться службова перевірка.

Очевидно, апаратні інтриги навколо САП прямо або побічно пов'язані із ситуацією навколо справи Олега Татарова і справи глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Вовк продовжує переховуватися, будучи оголошеним у розшук, і робить це явно за підтримки влади. Татаров продовжує працювати в Офісі Президента, і жодних рішень про його відсторонення ОП неопубліковано", - розповів Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.