Окупанти на Донбасі продовжують таємно утримувати великокаліберні артсистеми на цивільних об'єктах, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм і більше, порушуючи домовленості щодо їхнього відведення.

Крім того, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

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