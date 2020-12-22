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93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ

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93,2% померлих через COVID-19 жителів України були старше 50 років, - ЦГЗ
Станом на 21 грудня в Україні зареєстровано 979 506 підтверджених випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Повідомляється, що найбільше підтверджених випадків припадає на вікову групу від 30 до 69 років (75,5%). Крім того, 57 499, або 5,9% загальної кількості - серед дітей (віком 0-19 років), а 48 755 випадків зареєстровано серед медичних працівників.

При цьому летальні випадки були зареєстровані головним чином серед людей старше 50 років (93,2%).

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Як повідомлялося раніше, за даними Держстату за 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Кремень
    Колись я задумувався над тим,до яких пір може зростати населення Землі,і мені здавалось, що цей процес неможливо зупинити або вповільнити.Але ситуація з короною свідчить як раз про протилежне.І з огляду на те,що ніхто не шукає причини її появи,напрошується висновок про штучність проблеми, і в її зацікавленості.Впевнений,що через певний проміжок часу,коли результат буде досягнений, сovid 19 буде "переможений" і щезне в історію, як і інші колишні страшні болячки.
  • Andy Sok
    Ох ну надо же...
    Кто бы мог подумать...
  • ЯЗНАЮ Яумный
    Падлюки с пенсионного ликуют и танцуют .
    - больше останется = больше стырится...
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