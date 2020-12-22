Поставки води в окупований Крим можливі лише в разі оголошення ООН або Червоним Хрестом гуманітарної катастрофи на півострові, - Резніков
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Україна відновить водопостачання Криму тільки після деокупації півострова. Однак поставки в складі спеціальних конвоїв можливі в разі гуманітарної катастрофи.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Тут навіть нема чого обговорювати: буде деокупація Криму - буде вода", - зазначив Рєзніков.
Водночас він підкреслив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду в цистернах під контролем гуманітарних місій.
"Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. В Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віцепрем'єр.