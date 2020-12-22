Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом. Доплата медикам зросте до 5000 грн, - Кличко

Київрада з ініціативи мера Кличка підтримала рішення про збільшення доплати до зарплати медиків вторинної ланки медустанов з січня 2021 до 5000 грн і направила зекономлені 422 мільйонів гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.

Таке рішення підтримали 115 депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Депутати збільшити видатки на безповоротну фінансову допомогу медикам комунальних медзакладів вторинної ланки на 2021 рік. Так, із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплатні, столичні лікарі будуть отримувати - 5000 гривень, медсестри – 4 000, молодший медперсонал – 2 000 гривень.

Відповідні зміни внесли в програму "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки. Фінансову допомогу отримуватимуть близько 30 тис. медичних працівників столиці. На це Київ виділить наступного року понад 1,6 млрд грн.

Також виділили 422 мільйони гривень на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування пацієнтів з гострим респіраторним захворюванням COVID-19. Гроші повинні бути використані до кінця цього року.

Читайте: Марина Порошенко про боротьбу з COVID-19: Столичні лікарні отримають додаткове фінансування ще до кінця року

"У 2020 році ми вже виділили загалом 417 млн грн. з резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти спрямували на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, на капітальний ремонт систем киснепостачання. Сьогодні ми виділили додаткових 422 мільйони гривень. У сумі маємо 839 млн гривень на порятунок життя і здоров'я киян", - сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував депутатам за підтримку такого важливого рішення для надання необхідної медичної допомоги і порятунку киян, хворих на коронавірус.