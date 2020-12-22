Вакцинацією проти COVID-19 протягом 2021-2022 рр. планують охопити 50% населення України, - ЦГЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", — наголосив в.о. глави ЦГЗ Ігор Кузін.
Кузін зазначив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а її проведення не буде заважати проведенню рутинної вакцинації за календарем щеплень.
За його словами, мета цього плану - протягом 2021-2022 рр. охопити вакцинацією проти COVID-19 не менше 50% населення України (20 млн осіб).
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основним завданням плану вакцинації проти коронавірусу є охоплення 50% населення України.