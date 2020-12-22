Командира в/ч у Чугуєві Глазунова відправили в СІЗО через катастрофу Ан-26 з курсантами
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Прокуратура просила взяти Глазунова під варту, а адвокат Сергій Рогозін просив залишити його на волі, стверджуючи, що той не збирається ховатися.
Рогозін підкреслив, що Глазунов є учасником бойових дій має нагороди від міністерства оборони. Крім цього, вона страждає на серцево-судинні захворювання.
За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів і дозволив проведення конвеєрних польотів - коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний.
"У цей день я був старшим першої зміни, старшим другої зміни був мій заступник. З 15:30 до 18:00 я був уже в своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують в тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів. Так, старший зміни його контролює, може втрутитися і не допустити цього. Але я це зробити не міг, оскільки не був на місці в цей час", - сказав у суді Глазунов.
Крім цього, за версією слідства, на борту було 18 штурманів замість 10, а командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт.
"Що стосується Кишені. Я не мав права його перевіряти, бо я не маю допуску, у мене є допуск тільки на літак Л-39. Безпосередньо його підготовкою займається керівник ескадрильї. Так, контрольний політ йому дав командир, і після контрольного польоту вирішив, що він готовий, після цього Кишеня полетів сам, а потім з курсантами. І це контролює мій заступник з льотної підготовки", - говорить на це Глазунов.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.
На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.