Ексглава ДАБІ Кудрявцев: Проти мене знову відкрили стару вигадану справу. Цього хочуть ті, хто боїться реформ і мого повернення

Ексглава Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев заявляє, що йому хочуть вручити підозру у справі про нібито підробку диплома, яку закрили в 2017 і в 2019 роках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кудрявцев розповів в інтерв'ю виданню "Букви".

Ексглава Держархбудінспекції заявив, що йому хочуть вручити підозру в межах незаконно відкритої кримінальної справи.

"Ось знову вони відкрили справу про нібито підробку диплома", - сказав Кудрявцев і процитував повідомлення свого адвоката.

"Політичний мотив цієї справи підтверджується очевидно незаконним діями прокуратури та слідчих ДБР: Справа щодо так званої підробки диплома неодноразово закривалася слідчими прокуратури, поліції та ДБР, але за скаргами кишенькової громадської організації слідство поновлювалося... За всіма статтями обвинувачення минули строки давності: за ч. 4 ст. 358 ККУ – строк давності закінчився у 2018 році, а за ч.1 ст. 366 ККУ – у травні 2020 року. Це означає, що після закінчення строків давності прокурора та слідчі уже не мають повноважень проводити слідство та оголошувати особі підозру. Єдиними правомірним рішенням у такому випадку є закриття кримінальної справи", - зачитав Кудрявцев повідомлення адвоката.

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За його словами, проблеми з дипломом - повністю вигадана його опонентами історія.

"Це та сама справа, яка була вже закрита в 2017 і 2019 роках. Щодо неї є рішення суду, що її вже не можна поновлювати, бо в червні місяці у ній як мінімум минули строки давності. Але ви ж прекрасно розумієте, що питання не в дипломі. А в тому, що є люди, які бояться реформи ДАБІ та хотіли б продовжувати ловити рибку в каламутній воді як зараз… Минуло 2 роки як мене звільнили, і за цей час проти мене не змогли нічого придумати крім фейкової справи про диплом. Але за той термін, який я очолював ДАБІ не було жодної конфліктної ситуації або скандалу, де можна мене було підозрювати в хабарях і зловживанні службовим становищем", - додав Кудрявцев.

Оголошення підозри ексглава ДАБІ пов'язує з тим, що стало відомо, що його запрошують повернутися на держслужбу, щоб допомогти навести лад у галузі.

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