США про загострення на Донбасі: Росія має припинити агресію, яка завдає непотрібні страждання українським громадянам

США стурбовані інформацією про захоплення в полон військовослужбовця Збройних сил України найманцями РФ напередодні та поранення цивільної особи і двох українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, заявляє посольство США в Україні.

"Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та 2 українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам", - наголошується в повідомленні посольства на Facebook у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, пресцентр штабу ООС повідомив, що військовослужбовець ЗСУ на Донбасі зник з підрозділу військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, і потрапив у полон до найманцям РФ. Також українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила в понеділок, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу було поранено двох військовослужбовців ЗСУ.

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