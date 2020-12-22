США про загострення на Донбасі: Росія має припинити агресію, яка завдає непотрібні страждання українським громадянам
"Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та 2 українських військовослужбовців унаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам", - наголошується в повідомленні посольства на Facebook у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, пресцентр штабу ООС повідомив, що військовослужбовець ЗСУ на Донбасі зник з підрозділу військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, і потрапив у полон до найманцям РФ. Також українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила в понеділок, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу було поранено двох військовослужбовців ЗСУ.