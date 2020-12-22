Арахамія про візит "слуги народу" Шевченка в Білорусь: "Треба спочатку подивитися, що він там вже накоїв, а потім будемо якось реагувати"

У фракції "Слуга народу" поки не коментують візит до Білорусі і висловлювання свого депутата Євгена Шевченка.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для мене це новина. Він у відпустці офіційно. Треба спочатку подивитися, що він там вже накоїв, а потім будемо якось реагувати. Але можу тільки сказати, що пан Євген що три дні підходить до мене і каже "давайте ви виключите мене з фракції", а я відповідаю: "ні, будеш мучитися до самого кінця". Я думаю, що він за своєю стратегією далі йде для того, щоб щось сталося", - сказав Арахамія.

Нагадуємо, раніше нардеп з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко відвідуючи Білорусь, результати вибори в якій Україна не визнає, захоплювався якістю доріг і красою міста і городян.

Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Пізніше - заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьку за його гріхи і злочини".