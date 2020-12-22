Іран заявив, що передав Україні фінальний звіт про катастрофу літака МАУ

Організація цивільної авіації Ірану опублікувала фінальний технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака під Тегераном, повідомило інформаційне агентство Tasnim.

"Група з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану опублікувала в понеділок фінальний технічний звіт про катастрофу українського лайнера. Звіт було передано в режимі відеоконференції офіційним особам інших країн, громадяни яких були залучені в смертельний інцидент", - сказано в матеріалі Tasnim, опублікованому у вівторок , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники відеоконференції також провели серію переговорів щодо технічного звіту.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.