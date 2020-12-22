У Раді хочуть змінити закон про місцеве самоврядування, щоб смерть мера не потрібно було підкріплювати рішенням місцевої ради, - "слуга народу" Корнієнко

У Верховній Раді планують напрацювати зміни до закону про місцеве самоврядування, які передбачатимуть автоматичне визнання факту смерті мера без необхідності додаткового голосування депутатами певної ради, повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на підсумковій пресконференції у вівторок.

"Відповідно до закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада повинна призначити перевибори. Але для того, щоб ми це зробили, необхідно (виконати. - Ред.) ще дві умови: має бути звернення від виконувача обов'язків (мера. - Ред.), в даному випадку це секретар (місцевої ради. - Ред.), а до того, як з'явиться це звернення, ця рада має прийняти рішення про факт смерті (мера. - Ред.), яке приймається радами на засіданні шляхом голосування. Тому ми очікуємо ці два факти", - пояснив Корнієнко, відповідаючи на питання про призначення перевиборів мера Харкова після смерті міського голови Геннадія Кернеса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час роботи над новою редакцією законопрєкту про місцеве самоврядування ми зробимо, все-таки, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту", - додав він.

Разом з тим Корнієнко підкреслив, що проведення таких перевиборів малоймовірно в березні 2021 року.

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"У Виборчий кодекс нами були внесені правки, які полягають у тому, що всі довибори в країні - місцеві і парламентські - проводяться в дві дати: останній тиждень березня і останній тиждень жовтня. Для того, щоб оголосити вибори територіальної виборчої комісії і провести їх, Верховна Рада повинна зробити це за 60 днів до цих дат ... Якщо відрахувати 60 днів від 28 березня, то це буде 28 січня. Фактично у нас є проміжок тільки в останній тиждень з 25 по 30-го, щоб оголосити вибори і щоб вони відбулися в березні", - пояснив парламентарій.

"Тому коли я кажу про низьку ймовірність їх проведення в березні, я ґрунтуюся на законах і графіку, певних етапах. Тому зараз перший етап, і ми очікуємо дотримання всіх формальностей, щоб Верховна Рада могла взагалі приступити до вивчення цього питання", - додав Корнієнко.