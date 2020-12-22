У Раді хочуть змінити закон про місцеве самоврядування, щоб смерть мера не потрібно було підкріплювати рішенням місцевої ради, - "слуга народу" Корнієнко
"Відповідно до закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада повинна призначити перевибори. Але для того, щоб ми це зробили, необхідно (виконати. - Ред.) ще дві умови: має бути звернення від виконувача обов'язків (мера. - Ред.), в даному випадку це секретар (місцевої ради. - Ред.), а до того, як з'явиться це звернення, ця рада має прийняти рішення про факт смерті (мера. - Ред.), яке приймається радами на засіданні шляхом голосування. Тому ми очікуємо ці два факти", - пояснив Корнієнко, відповідаючи на питання про призначення перевиборів мера Харкова після смерті міського голови Геннадія Кернеса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під час роботи над новою редакцією законопрєкту про місцеве самоврядування ми зробимо, все-таки, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту", - додав він.
Разом з тим Корнієнко підкреслив, що проведення таких перевиборів малоймовірно в березні 2021 року.
"У Виборчий кодекс нами були внесені правки, які полягають у тому, що всі довибори в країні - місцеві і парламентські - проводяться в дві дати: останній тиждень березня і останній тиждень жовтня. Для того, щоб оголосити вибори територіальної виборчої комісії і провести їх, Верховна Рада повинна зробити це за 60 днів до цих дат ... Якщо відрахувати 60 днів від 28 березня, то це буде 28 січня. Фактично у нас є проміжок тільки в останній тиждень з 25 по 30-го, щоб оголосити вибори і щоб вони відбулися в березні", - пояснив парламентарій.
"Тому коли я кажу про низьку ймовірність їх проведення в березні, я ґрунтуюся на законах і графіку, певних етапах. Тому зараз перший етап, і ми очікуємо дотримання всіх формальностей, щоб Верховна Рада могла взагалі приступити до вивчення цього питання", - додав Корнієнко.