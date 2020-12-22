Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

У Раді готовий до розгляду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300, напрацьований у зв'язку з одним із питань опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським перед місцевими виборами і проведеного під час голосування 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової пресконференції.

"Законопроєкт про 300 депутатів у Раді, він готовий до голосування. Тут питання просто щодо порядку денного і чи буде підтримка інших фракцій, якою буде мобілізація нашої фракції ... Ми будемо дивитися щодо мобілізації, але я думаю, що точно під час п'ятої сесії, яка згідно з Конституцією, почнеться в перший вівторок лютого. За цей час питання про 300 депутатів поставимо і логічно його дозволимо", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.

В анонсованому президентом опитуванні, який проводився в день місцевих виборів 25 жовтня, є питання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.

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