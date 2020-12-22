Перші гроші за ліцензії на гральний бізнес можуть бути в бюджеті до кінця року, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сподівання, що до кінця року в державний бюджет надійдуть перші гроші від продажу ліцензій на ведення грального бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Арахамія сказав на пресконференції у вівторок.

"Зараз закінчує роботу комісія для того, щоб перші ліцензії все ж продавати цього року. Там є ще один законопроєкт про оподаткування цього бізнесу, він трошки гальмує сам процес, але все ж, є вже кілька десятків охочих придбати ліцензії, вже відкрито бюджетні рахунки. І ми сподіваємося, що до кінця року вже будуть перші гроші в бюджет за ті ліцензії, які люди хочуть придбати", - зазначив депутат.

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