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Перші гроші за ліцензії на гральний бізнес можуть бути в бюджеті до кінця року, - "слуга народу" Арахамія

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Перші гроші за ліцензії на гральний бізнес можуть бути в бюджеті до кінця року, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сподівання, що до кінця року в державний бюджет надійдуть перші гроші від продажу ліцензій на ведення грального бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Арахамія сказав на пресконференції у вівторок.

"Зараз закінчує роботу комісія для того, щоб перші ліцензії все ж продавати цього року. Там є ще один законопроєкт про оподаткування цього бізнесу, він трошки гальмує сам процес, але все ж, є вже кілька десятків охочих придбати ліцензії, вже відкрито бюджетні рахунки. І ми сподіваємося, що до кінця року вже будуть перші гроші в бюджет за ті ліцензії, які люди хочуть придбати", - зазначив депутат.

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Топ коментарі

  • Бессоница
    нашли новую кормушку
  • Porol ferton
    Ща мудрий нарід в казино попре,бюджет поповнювати😂
  • Nataliia Radchenko
    ігрний бізнес уже пристроївся в біотуалетах і не тільки в біо - по ліцензії.;..
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