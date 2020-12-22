Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, передає Цензор.НЕТ.
Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, вранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем.
Біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.
Також противник неодноразово вів вогонь і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 3 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.