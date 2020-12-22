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Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники

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Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники
У північній частині окупованого Криму посилилося блокування українського FM-радіомовлення.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Правозахисники зауважують, що в грудні 2020 року порівняно з вереснем ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. В грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів. У вересні цього року українське мовлення було доступно в 12 населених пунктах з того самого переліку.

Зокрема, вже не чутно доступний раніше сигнал українських радіостанцій в Армянську, Красноармійському, Завіті Ленінському, Солоному озері, Ермаковому, Лобановому, Мартинівці. Як і раніше, неможливо почути українські радіостанції в населених пунктах Вишнівка, Овочеве, Зелена Нива, Красноперекопськ, Ішунь. У всіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

У Зарічному, Джанкої, Придорожньому, Воїнці можна послухати лише одну українську радіостанцію. У Новоолександрівці та Істочному – по 2 радіостанції, а в Передмістному – 6 українських FM-радіостанцій.

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Поблизу КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми 4 українських FM-радіо, й 2 українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ "Чаплинка".

Водночас у 13 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій – української та російської. Через такі перешкоди прослуховування передач на цих частотах унеможливлюється. Це свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими окупантами.

Нагадаємо, у вересні Кримська правозахисна група повідомляла, що поруч з КПВВ "Чаплинка" на окупованій території Криму облаштовано нову телерадіовежу. Різке погіршення ситуації з поширенням українського радіосигналу в цьому районі може засвідчувати, що нова конструкція стала застосовуватися, зокрема, й для блокування українського мовлення на півострові.

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Топ коментарі

  • Вальд Ще
    Нехай кримська вата слухає ********************!
  • Перехватчик
    Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3343
  • удав
    зато мозгопомоям мертвечука у нас зеленая улица !! .. а вооб щето , если бы во главе государства стояли не путлеровские пятиколонники , а патриоты своей страны , то думаю без особого труда и затрат можно возобновить средневолновый диапазон и запустить гдето в Николаеве или Херсоне пару конкурентоспособных радиостанций с хорошим контентом ... только никто в этом не заинтересован ..
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