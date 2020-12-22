Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції партії, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що ми голосуватимемо, бо немає зараз ніякої альтернативи, крім пана Вітренка. До того ж, я знаю особисто Вітренка 7-8 років як дуже професійну людину і менеджера, який не боїться брати на себе відповідальність ... Я сподіваюся, що наприкінці січня ми проголосуємо за нього, як повноцінного міністра і віцепрем'єра", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.