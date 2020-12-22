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Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром

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Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром
Будівництво сухопутної частини газопроводу "Північний потік-2" завершено, вона готова до введення. Термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, зокрема погоди.

Про це повідомила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова на зустрічі з інвестбанками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі перебувають будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.

11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини. "Термін закінчення будівництва морської ділянки насамперед залежатиме від низки умов, таких як погодні умови, період проведення робіт тощо", - додала Бурмістрова.

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Зазначається, що проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудовано на 93%. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Однак через рік, 11 грудня, будівельні роботи на проєкті поновилися.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Походу россияне нарочито стараются выставить себя манежными клоунами во всех сферах, где раньше хоть какой-то успех был.
    Вот, например, космос. Сначала, они строят космодром Восточный, чтобы запускать оттуда новейшую ракету Ангара. Потом, когда уже построили, выясняется, что железнодорожные туннели, которые ведут к Восточному с материка - слишком узки, чтобы в них пролезли детали этой Ангары. Следовательно, с Восточного Ангару запускать нельзя, и ничего кроме Союза запустить оттуда не получится. А Союз оттуда запускать нерентабельно, почти в два раза дороже, чем с Байконура или Плесецка.
    Тогда они отказываются от Ангары и на замену ей с нуля начинают разрабатывать новый совершено корабль Союз-5, который попытаются (и не факт, что получится) скомпоновать заново из кусков старого, еще Королевского Союза, чтобы пролез через тоннели.
    При этом Ангару не свертывают, а пытаются разработать дальше, хотя запускать с ее помощь уже просто нечего. Вбухивая огромные деньги в заведомую пустоту. Потому что если Ангару свернуть, то придется публично признать неудачу, а это не по пацански. Электорат не поймет.
    Чтобы пофартить электорату в космос запускается железобетонный манекен под громким названием «Робот Федор». Но точно так же, как Ангара не влезает в тоннели, Робот Федор не влезает в космический корабль.
    Чтобы Робот Федор влез в корабль, приходится убрать оттуда все лишнее оборудование. После выхода на орбиту внезапно выясняется, что оборудование было не лишним и без него корабль с Роботом Федором не может автоматически пристыковаться к модулю Поиск российского сектора МКС, как планировалось.
    Поэтому Робота Федора уже вручную пристыковывают к другому российскому модулю - Звезда.
    Но выясняется, что из модуля Звезда Робота Федора можно протащить на станцию только через узкую промежуточную камеру, через которую он не пролезает. Как Ангара через тоннели.
    Но если Родина приказала «протащить», экипажу остается только ответить «Есть!» и шуярить по роботу кувалдой, пока он не протиснется. Ну и проход по месту доработать напильником.
    И вот итоговое сообщение.
    «Удалось установить причину утечки воздуха из российского сегмента МКС, которую экипаж станции безуспешно пытается устранить уже несколько недель. Причиной появления трещин в корпусе станции могло стать внеплановое перемещение антропоморфного андроида «Робот Федор» через промежуточный модуль».
    Боже мой! Как это красиво сформулировано! Антропоморфный андроид «Робот Федор»!
    https://npubop.livejournal.com/5002911.html
  • Перехватчик
    Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром - Цензор.НЕТ 2843
  • Гыг с Вами
    Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром - Цензор.НЕТ 7262
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