Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром

Будівництво сухопутної частини газопроводу "Північний потік-2" завершено, вона готова до введення. Термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, зокрема погоди.

Про це повідомила заступниця голови правління "Газпрому", генеральний директор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова на зустрічі з інвестбанками, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сухопутна частина вже побудована і повністю готова до введення. І зараз на завершальному етапі перебувають будівельні роботи також на сухопутній ділянці в РФ", - сказала вона.

11 грудня відновилося будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини. "Термін закінчення будівництва морської ділянки насамперед залежатиме від низки умов, таких як погодні умови, період проведення робіт тощо", - додала Бурмістрова.

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Зазначається, що проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудовано на 93%. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Однак через рік, 11 грудня, будівельні роботи на проєкті поновилися.

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