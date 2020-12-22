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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС

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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС
Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання запчастин для ремонту автомобілів у військових частинах, що перебувають у зоні ООС на Донбасі.

Про це волонтерка повідомила на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один пост про допомогу і треба всім відпочити, але зараз прошу допоможіть хлопцям на передову. Треба оплатити деталі 13 тис. та 17 тис., відремонтувати авто 6 тис.

Ліки я куплю та в мене ще є 9 тис. На кабель ми собирали, два км, то хлопці вже отримали в Луганську обл, ще за тиждень оплатила ліки 27 тис., оплатила аналізи воїну 4600 тис, та оплатили запчастини розвідникам 14125 тис. та на потреби 21 тис., всі чеки публікую.

Купила ще ковдри та ліки, будемо відправляти посилки на фронт. Завтра ми знову їдемо до Ірпінського шпиталю, кожного тижня ми туди їздимо, відвеземо пораненим продукти, соки та багато всього. Там лікуються 50 бійців, 14 із них ампутанти. На передовій обстріли, один воїн загинув, троє були поранені. Тож прошу допомогти нашим захисникам перед святами. Ми вдома, а вони в холодних окопах", - написала Юсупова.

Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС 01

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Топ коментарі

  • Nataly_A
    14 год прямо. Просто стыдно перед ребятами (((
  • Vadym Tsyrkalyuk
    починщики дорог втридорога на люксовых авто, а армия побирается
  • Frol Fedoroff
    Сегодня показали новую технику для "национальной" гвардии Украины. Не БМП и БТРы, а автозаки и минибумы. Зачем гвардии автозаки ?
    Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4455
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