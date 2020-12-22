ЦВК призначила вибори нардепа в окрузі №50 на Донеччині, замість Требушкіна, який склав повноваження

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область). Обраний у цьому окрузі в 2019 році позафракційний народний депутат Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, що минули, став мером м. Покровськ, після чого склав повноваження нардепа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"До Комісії надійшла ухвала Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), за особистою заявою. Тому Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Виборчий процес згаданих проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, тобто 27 січня 2021 року.

У ЦВК нагадали, що раніше вже призначили на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в окрузі №87 (Івано-Франківська область). Народний депутат фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович, обраний в окрузі №87 склав повноваження у зв'язку з обранням мером м. Надвірна.

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