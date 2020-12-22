Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наскільки мені відомо, консультацій щодо цього прем'єр-міністр із Верховною Радою не провів, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якби я голосував, і кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, моя риторика залишилася б саме такою", - сказав голова ВР в ефірі одного з телеканалів.
Разумков також вважає, що "не додасть ефективності співпраці, коли людину, не підтриману раніше Верховною Радою, фактично в обхід парламенту призначають виконувачем обов'язків міністра".
Разумков нагадав, що 17 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій", згідно з яким прем'єр-міністр зобов'язується впродовж 30 днів після призначення виконувача обов'язків міністра внести до парламенту кандидатуру на відповідну посаду. Якщо цього не станеться у визначений законом період, парламент може визначатися стосовно нового міністра. При цьому призначений урядом в. о. міністра може залишатися на цій посаді тривалий час, але без права брати участь у голосуваннях Кабміну.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.