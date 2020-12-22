Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає некоректним призначення Юрія Вітренка на посаду виконувача обов'язків міністра енергетики після того, як парламент не підтримав цю кандидатуру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки мені відомо, консультацій щодо цього прем'єр-міністр із Верховною Радою не провів, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якби я голосував, і кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, моя риторика залишилася б саме такою", - сказав голова ВР в ефірі одного з телеканалів.

Разумков також вважає, що "не додасть ефективності співпраці, коли людину, не підтриману раніше Верховною Радою, фактично в обхід парламенту призначають виконувачем обов'язків міністра".

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Разумков нагадав, що 17 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій", згідно з яким прем'єр-міністр зобов'язується впродовж 30 днів після призначення виконувача обов'язків міністра внести до парламенту кандидатуру на відповідну посаду. Якщо цього не станеться у визначений законом період, парламент може визначатися стосовно нового міністра. При цьому призначений урядом в. о. міністра може залишатися на цій посаді тривалий час, але без права брати участь у голосуваннях Кабміну.

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Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

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21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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