Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін

Розроблена Pfizer і BioNTech вакцина проти COVID-19 "дуже ймовірно" спрацює проти штаму, виявленого у Великій Британії, в іншому випадку її адаптація може зайняти шість тижнів.

Про це заявив засновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Сахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

За його словами, розроблена спільно з Pfizer вакцина від COVID-19 "дуже ймовірно" спрацює проти мутованого штаму. Результати випробувань очікуються через два тижні.

Він підкреслив, що в разі потреби компанії можуть "безпосередньо узятися до розробки вакцини, яка повністю імітує цю нову мутацію". "Ми зможемо надати нову вакцину впродовж шести тижнів", - заявив Сахін.

Він додав, що у нового штаму, виявленого у Великій Британії, є дев'ять мутацій, а не одна, як зазвичай.

Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах, Австралії та інших країнах. Влада, наприклад Італії, Бельгії і Нідерландів, оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу.