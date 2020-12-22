Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель

Від часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі українська сторона зазнала чотири бойові втрати, 18 бійців поранено. а загалом за рік від бойових дій загинуло 49 українських військовослужбовців.

Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі в Американській торговій палаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже зараз більше чотирьох місяців, як триває новий етап цього суцільного перемир'я з 27 липня, і головне, що нам вдалося зробити, - це зберегти життя людей. Зараз, за понад чотири місяці, є 4 бойові втрати, на жаль, вони є, тому що відбуваються провокаційні постріли з того боку, і 18 людей було поранено", - сказала Мендель.

Речниця президента поінформувала, що за цей рік всього було 49 бойових втрат, із яких чотири за чотири місяці "тиші", а 45 були за перші сім місяців.

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Нагадаємо, із 27 липня на Донбасі встановлений режим повного та всеосяжного припинення вогню. Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.