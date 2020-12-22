Moderna проведе додаткові тести дії своєї вакцини проти нового штаму коронавірусу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"На основі наявних даних ми очікуємо, що імунітет, викликаний вакциною Moderna, захищатиме від штамів, нещодавно зафіксованих у Великій Британії, і ми будемо проводити додаткові тести впродовж найближчих тижнів, щоб підтвердити цю надію", - заявили в компанії Moderna.
Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах, Австралії та інших країнах. Влада, наприклад Італії, Бельгії і Нідерландів, оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу.
Засновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Сахін заявив, що розроблена Pfizer і BioNTech вакцина від COVID-19 "дуже ймовірно" спрацює проти штаму, виявленого у Великій Британії, в іншому випадку її адаптація може зайняти шість тижнів.