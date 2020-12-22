Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за готовність допомогти в наданні Україні вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер глави держави.
"Дякую Емманюелю Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби", - написав Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що цінує підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України і її мирних ініціатив.