Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал"

Силовики хочуть відправити заступника голови ОП Татарова в СІЗО під заставу 10 млн грн, на Донбасі від початку перемир'я - 4 загиблих і 18 поранених, ФОПи пікетують "95 квартал", у Москві вигукують "Слава Україні!" - головні новини України і світу 22 грудня.

Татарова хочуть відправити у СІЗО

Про плани заарештувати заступника голови ОП заявив директор НАБУ Артем Ситник. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що проситимуть для Татарова утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави. Татаров у відповідь заявив, що Ситник "загрався". Запобіжний захід Вищий антикорупційний суд обере в четвер, 24 грудня.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Офіс генпрокурора вирішив скасувати свій же серпневий указ про призначення виконуючим глави САП Максима Грищука. Напередодні Грищук підписав клопотання про арешт Татарова.

Втрати на Донбасі

Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі, яке стартувало 27 липня, загинуло 4 захисників України і зазнали поранень ще 18. Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель. Всього за рік на Донбасі загинуло 49 військовослужбовців, 45 із них - за перші 7 місяців року.

Батько одного із загиблих, морпіха Ярослава Журавля, хоче посадити президента Володимира Зеленського в тюрму за загибель сина. Він домігся того, що суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, якщо вони спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим.

Загиблий морпіх Ярослав Журавель

ФОПи беруть "95 квартал" в облогу

У столиці тривають протести фізосіб-підприємців. Активісти руху "SaveФОП" вимагають скасувати запланований на січень локдаун. Вони почали протест на Майдані Незалежності, пройшли звідти до Офісу президента на Банковій, а потім вирушили до палацу "Україна", де сьогодні виступає "95 квартал". "Зе, відповідай за базар!" - закликають президента учасники протесту.







Росія каже, що майже добудувала "Північний потік-2"

Завершено будівництво сухопутної частини газопроводу, вона готова до введення в експлуатацію, - повідомляє "Газпром". Триває будівництво газопроводу в територіальних водах Німеччини, його терміни залежатимуть від погоди.

У Москві вигукують "Слава Україні!"

Український журналіст Роман Цимбалюк записував на вулиці інтерв'ю з шеф-редактором видання The Insider Романом Доброхотовим. Перехожі вирішили підтримати їх вигуком "Слава Україні!".