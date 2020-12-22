Новини

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки"

1 23218
Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Значну увагу під час розмови було присвячено питанню досягнення миру на Донбасі. Зеленський поінформував президента Франції про актуальні зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення стійкого миру", - сказано в повідомленні.

Макрон запевнив, що Франція і далі вживатиме всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер підкреслив важливість дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в рамках Нормандського формату.

У свою чергу, Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості лідерів "Нормандської четвірки", досягнуті торік у Парижі.

Читайте також: Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу

Топ коментарі

  • Myko
    Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2743
  • Nataliia Radchenko
    Хтось пояснив Зеленському, альо Арестовииич ! Шо таке розслідування bellingcat? Воно лозувате щей досі вважає, що це відосік "аттролєннава" Арестовичем Бутусова?
  • Nataliia Radchenko
    Воно розуміє що це накладені зливні дані свідків,учасників , волонтерів, небайдужих громадян та посадовців на кальку даних західних спецслужб, які ніколи НЕ заявлять про себе напряму , та НЕ будуть посилатись на свої дані , але мають оттаких типу зливних розслідувачів як bellingcat . За даними вже цих ОБГРУНТОВАНИХ СПЕЦСЛУЖБАМИ даних й проходяьть такі суди як по МН-17 . ОЦЕ ДЕБІЛКУВАТЕ розуміє що своєю авторитарною владою воно ВСЕ!!! повісило на себе!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини