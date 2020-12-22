Начальник Харківського гарнізону скасував наказ про участь військовослужбовців у церемонії похорону Кернеса

Військовослужбовці Харківського гарнізону не братимуть участі в церемонії похорону мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це повідомляється на сайті Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, на церемонії прощання і похорону передбачалося перебування перших осіб держави, тому керуючись положенням Статуту, начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько 50 військовослужбовців. Пізніше, коли стало відомо, що згадані особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії було скасовано", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що 22 грудня військовослужбовці брали участь у репетиції церемонії прощання, оскільки на той момент не було відомо, що на ній не будуть присутні перші особи держави. Згідно з положеннями Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних сил України, почесний ескорт направляється в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь президент України, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр.

Раніше про участь курсантів ХНУПС у репетиції похорону Кернеса повідомив журналіст Назаренко.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.