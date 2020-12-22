Колумбія вислала двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві і стала сьомою такою країною за 2020 рік

Влада Колумбії вислала з країни двох співробітників російського посольства. Їх запідозрили в шпигунстві.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на колумбійські ЗМІ El Tiempo і W Radio, передає Цензор.НЕТ.

Один із висланих дипломатів - Олександр Парістов, другий - Олександр Бєлоусов, пише El Tiempo. W Radio стверджує, що Парістов працював на СЗР, а Білоусов - на ГРУ.

Влада Колумбії запідозрила дипломатів у шпигунстві. За інформацією El Tiempo, росіяни вербували інформаторів у місті Калі на заході Колумбії і цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни. Вони збирали відомості про електромережі, нафтову інфраструктуру і гідроелектростанції країни, повідомляє радіостанція Blu Radio. За даними Noticias RCN, у своїй діяльності росіяни використовували дрони.

Глава міграційної служби Колумбії Хуан Франсиско Еспіноса підтвердив факт виїзду з країни двох російських дипломатів. Вони залишили Колумбію 8 грудня. Еспіноса не назвав причину від'їзду росіян, але відповів, що обставини від'їзду не дозволять їм повернутися в Колумбію найближчим часом, повідомляє Blu Radio.

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МЗС Колумбії заявило, що попросило двох співробітників посольства Росії покинути країну через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Відомство також підтвердило, що у відповідь Росія вислала двох колумбійських дипломатів.

За даними видання Semana, Росія відповіла на висилку двох російських дипломатів дзеркально, вимагаючи від'їзду двох співробітників колумбійського посольства в Москві.

Росія поки не прокоментувала повідомлення про взаємну висилку дипломатів.

Раніше цього року російських дипломатів вислала Болгарія, Австрія, Норвегія, Словаччина, Чехія, Нідерланди. У всіх випадках Росія вживала дзеркальні заходи.

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