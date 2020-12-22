Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Сторона обвинувачення голослівно заявляє про виконану під час розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета "титанічну працю". У матеріалах справи є вказівка ​​на вдвічі менше експертиз, ніж заявляв прокурор, а матеріалів дослідження "мільйонів дзвінків" там взагалі немає.

Про це пише в блозі захисник Андрія Антоненка адвокат Леонід Маслов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прокурор голослівно заявив, що у справі було проведено 95 експертиз. В обвинувальному акті (розділ витрат на експертизу) зазначено 47 експертиз, одна з яких (основна ідентифікація Антоненка) пропущена. Тобто, прокурор збрехав про 95 експертиз, адже пред'явив 48", - написав адвокат.

Також, за його словами, в матеріалах справи нема даних аналізів, проведених ФБР, нема англійського оригіналу висновку експерта Айвона Бірча.

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Немає там і дозволу суду на проведення негласних слідчих дій. А раз так, може виявитися, що ці дії проводили без дозволу суду, і тоді "всі докази, отримані на підставі цих постанов (і похідні від них) за принципом "отруйного дерева" будуть вважатися неприпустимими. Зокрема, це розмови пана Антоненка про "приховування" корпусу міни, спостереження за особами з метою отримання еталонних відео, відповідно, всі подальші "експертизи" і "аналізи ходи" не мають доказової сили", - зазначив Маслов.

При цьому в матеріалах справи є інформація, про яку прокуратура вважає за краще мовчати, додав адвокат.

"Прокурор не вказав, що на роль Яни Дугарь готували іншу особу, чиї фото, персональні дані, відео таємного спостереження, номери телефонів з невідомих причин потрапили в справу, зокрема, з порівняльними експертизами зросту, які повністю спростовують співучасть Яни Дугарь", - зазначив Маслов.

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Крім цього, за його словами, за підривом машини Шеремета спостерігала людина в одязі з принтом на спині. Це зафіксовано на відео, наданому стороною обвинувачення. В Антоненка на цей час є алібі.

Також серед матеріалів справи є персональні дані публічних осіб, які до цієї справи не мають жодного стосунку, наприклад, одеського активіста Сергія Стерненка.

"Ці дані, ймовірно, використовувалися для незаконного збору інформації щодо цих осіб. Всі клопотання слідчих, визначення слідчих суддів і деякі самі трафіки є в розпорядженні захисту", - припустив Маслов.