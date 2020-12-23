Микитась про політ на чартері з Кличком: зустрілися в Неаполі, запропонував летіти з нами

Скандальний забудовник Максим Микитась розповів, як опинився в одному чартерному літаку з мером Києва Віталієм Кличком.

Свою версію про те, як все відбувалося в цьому перельоті, Микитась озвучив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За кордон я з ним не літав, а переліт був насправді з Неаполя до Києва. Я в Неаполі був разом зі своєю дружиною на відпочинку. Тоді я там зустрів Віталія Кличка. У нього був переліт зі стикуванням, а я запропонував йому летіти з нами", - розповів Микитась.

Весь галас навколо цього польоту він назвав "чистої води маніпуляцією" для підриву репутації - своєї та Кличка.

"Цікаво, ця історія мала б такий самий резонанс, якби перетнули кордон з Віталієм на автомобілі? Упевнений, що ні", - додав Микитась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальний забудовник Микитась каже, що пожертвував "слугам народу" $2 млн на вибори

"Я і Віталій прийшли в політику вже доволі забезпеченими людьми. До приходу в політику я (впевнений, що і він теж) неодноразово здійснював перельоти чартерними рейсами - легальні доходи дозволяли. До речі, Віталій сам заплатив за переліт особистими грошима", - наголосив забудовник.

Микитась наполягає, що не отримав завдяки цьому перельоту жодних преференцій.

"Наївно думати, що за чартерний переліт у компанії з мером можна отримати у власність земельну ділянку в Києві під забудову цілого житлового комплексу. Це просто смішно", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Микитасем читайте тут.

Також дивіться: Озброєна група штурмувала колишній офіс "Укрбуду" в Києві і чинила опір поліції: затримано 6 осіб, постраждав один правоохоронець. ВIДЕО

Нагадаємо, скандал зі спільним перельотом Кличка і Микитася спалахнув восени 2017 року. Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що мер столиці Віталій Кличко прилетів до Києва з Неаполя на одному чартерному рейсі із забудовниками Микитасем і Столаром. Інформацію про це перевіряло НАЗК. Кличко тоді заявляв, що спільний політ ще не означає, що він дружить із цими людьми.