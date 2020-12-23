Доступ до Цензор.НЕТ та ще 24 українських сайтів заблоковано в окупованому Криму, - правозахисники

В окупованому Росією Криму щонайменше 25 українських сайтів блоковано повністю. Ще 5 інтернет-ресурсів заблоковано частково.

Про це свідчить моніторинг Кримської правозахисної групи, інформує Цензор.НЕТ.

Переважна частина заблокованих сайтів – популярні українські онлайн-медіа. За результатами дослідження, щонайменше 11 провайдерів у 9 кримських населених пунктах абсолютно блокують сайти 20 українських медіа. Це сайти Укрінформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Інформаційний спротив, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Українська правда, РБК, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також цілком заблоковано сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови, Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України й організації Хізб ут-Тахрір.

Окрім того, деякі провайдери блокують ще 5 українських сайтів. Так, сайти Главком, 5 канал, 112 канал, Депо недоступні у дев’яти з одинадцяти провайдерів. Сайт прокуратури АРК і м. Севастополь недоступний в одного провайдера з одинадцяти.

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Перевірку доступності сайтів монітори здійснили в листопаді – грудні 2020 року за допомогою мереж 11 різних провайдерів у 9 населених пунктах (Білогорськ, Севастополь, Сімферополь, Керч, Ялта, Бахчисарай, Джанкой, Феодосія).

На скриншоті - повідомлення сімферопольського провайдера КСТ про блокування сайту Цензор.НЕТ. Скриншот зроблено в грудні 2020 року