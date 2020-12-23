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Микитась: Мера Чернігова Атрошенка вважав товаришем. Але він за $1,5 млн переписав на себе мій актив у $5 млн

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Микитась: Мера Чернігова Атрошенка вважав товаришем. Але він за $1,5 млн переписав на себе мій актив у $5 млн
Скандальний забудовник Максим Микитась стверджує, що чернігівський міський голова Владислав Атрошенко взяв участь у розграбуванні його корпорації "Укрбуд".

Про це Микитась розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"В принципі, я Влада вважав своїм товаришем. Але коли в жовтні 2019 року апеляція взяла мене під варту з правом внесення застави в розмірі 80 млн грн, на мою дружину вийшов Атрошенко і запропонував свою допомогу в грошах для внесення застави в розмірі 1,5 млн доларів. Готівки для застави саме не вистачало. Атрошенко скористався ситуацією, коли я був без зв'язку, коли моя дружина була налякана, умовив її взяти гроші, і замість цих грошей переписав на свою людину, якогось Суркова, мій актив вартістю понад 5 млн доларів", - розповів він.

Микитась стверджує, що це не єдиний його актив, який через Суркова опинився в Атрошенка.

"Коли Мармиш потрапив до в'язниці у справі Нацгвардії, йому апеляція дала заставу 40 млн грн. Мабуть, за тією ж схемою Мармиш переписав всі мої активи, які були у нього під контролем, на Атрошенка - а це понад 10 компаній", - пояснив він.

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"На Атрошенка переписано 40 гектарів на Осокорках біля торгового центру "Рівер Молл". Всі мої активи, оформлені на Мармиша і його людей, а це мільйони доларів, відійшли до Атрошенка. Таким чином, Атрошенко став одним з основних учасників крадіжки грошей у мене та в інвесторів "Укрбуду"", - підсумував Микитась.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alex Alexander c557fb88
    Пипец. Люди бедствуют, а они такими цифрами, как выпить чай, оперируют. Сволота. И никто не спросит, а откуда такие суммы? Это моральное уничтожение населения. Их разборки никого не интересуют....один вопрос...откуда такие деньги, мра зи? Устроили соуп оперу...типа мы должны поддержать или осудить одного из них...айайай...десять лямов долларов туда, пять сюда.
  • Дмитрий Шкицкий
    Вор на воре и вором погоняет. Какие там товарищи могут быть? О чём он вообще? Если сам знает, что и он, и его "товарищи" типичные представители паразитов на теле народа. Понятно, что продал- обычный рефлекс для их класса.
  • taddyboy harper 83f6d7a8
    У Атрохи ж тоже строительный бизнес как и у его друга, и подряды вне конкурса на ремонт города он сам себе выдает. Но плебс рукоплещет, ведь "он горад отстроил"- имеется в виду что-то типа "великого крадівництва" от Зе, только в масштабах Чернигова и за два года до того как это стало мейнстримом.
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