За п'ять місяців майже 350 білорусів "з особливих гуманітарних причин" приїхали до Литви, понад 600 - до Польщі
Про це повідомив глава Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустамас Любаєвас на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.lt.
За даними служби та Міністерства внутрішніх справ, за тиждень з гуманітарних причин прибуло ще 40 білорусів, по притулок звернулися 2 людини.
Любаєвас повідомив, що кількість білорусів, які прибули до Польщі, і тих, хто попросив там притулку, вдвічі вища, ніж у Литві, тобто до Польщі прибуло 606 білорусів, а по притулок звернулися 127.
З понеділка Білорусь також запровадила заборону на виїзд із країни для своїх громадян, мотивуючи це боротьбою з коронавірусом. Після заборони, повідомив Любаєвас, ситуація "кардинально не змінилася": служба з листопада фіксує зростання спроб нелегального переходу кордону, також продовжують надходити прохання про притулок.
Він також додав: "Зараз складно оцінювати, чи будуть дозволяти громадянам Білорусі виїжджати з країни, щоб звертатися по притулок або з гуманітарних причин, проте в період з 1 листопада по 20 грудня збільшилася кількість випадків, коли громадяни Білорусі прибувають на територію Литовської республіки через держкордон, побоюючись перевірок на пунктах контролю або з проханням про притулок. Можна прогнозувати, що такі випадки будуть частішати".
Любаєвас зазначив, що СОДКЛ, з огляду на ці тенденції, вже вживає додаткових заходів: нині посилено контроль і спостереження на кордонах, у разі необхідності, може бути виділено більше співробітників.
Як повідомив BNS пресаташе СОДКЛ Гедрюс Мішутіс, після набуття чинності обмежень в Литву з боку Білорусі, на найбільш жвавому прикордонному пункті Медінінкай - Кам'яний Лог, за годину в'їжджає приблизно по три легкові автомобілі, на яких прибувають громадяни, які мають право проживати в Литві або подорожують транзитом. Спостерігається зростання потоку осіб, які виїжджають у Білорусь - через пункт у Медінінкай щогодини проїжджає по 15-20 автомобілів.