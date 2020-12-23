За п'ять місяців майже 350 білорусів "з особливих гуманітарних причин" приїхали до Литви, понад 600 - до Польщі

Із серпня по 20 грудня на територію Литовської республіки з особливих гуманітарних причин з дозволом міністра внутрішніх справ прибуло 347 громадян Білорусі, 74 громадянина звернулися по притулок.

Про це повідомив глава Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустамас Любаєвас на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.lt.

За даними служби та Міністерства внутрішніх справ, за тиждень з гуманітарних причин прибуло ще 40 білорусів, по притулок звернулися 2 людини.

Любаєвас повідомив, що кількість білорусів, які прибули до Польщі, і тих, хто попросив там притулку, вдвічі вища, ніж у Литві, тобто до Польщі прибуло 606 білорусів, а по притулок звернулися 127.

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З понеділка Білорусь також запровадила заборону на виїзд із країни для своїх громадян, мотивуючи це боротьбою з коронавірусом. Після заборони, повідомив Любаєвас, ситуація "кардинально не змінилася": служба з листопада фіксує зростання спроб нелегального переходу кордону, також продовжують надходити прохання про притулок.

Він також додав: "Зараз складно оцінювати, чи будуть дозволяти громадянам Білорусі виїжджати з країни, щоб звертатися по притулок або з гуманітарних причин, проте в період з 1 листопада по 20 грудня збільшилася кількість випадків, коли громадяни Білорусі прибувають на територію Литовської республіки через держкордон, побоюючись перевірок на пунктах контролю або з проханням про притулок. Можна прогнозувати, що такі випадки будуть частішати".

Любаєвас зазначив, що СОДКЛ, з огляду на ці тенденції, вже вживає додаткових заходів: нині посилено контроль і спостереження на кордонах, у разі необхідності, може бути виділено більше співробітників.

Як повідомив BNS пресаташе СОДКЛ Гедрюс Мішутіс, після набуття чинності обмежень в Литву з боку Білорусі, на найбільш жвавому прикордонному пункті Медінінкай - Кам'яний Лог, за годину в'їжджає приблизно по три легкові автомобілі, на яких прибувають громадяни, які мають право проживати в Литві або подорожують транзитом. Спостерігається зростання потоку осіб, які виїжджають у Білорусь - через пункт у Медінінкай щогодини проїжджає по 15-20 автомобілів.

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