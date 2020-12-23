У Нагірний Карабах доставлять 54 вагони російської "гуманітарки"

Партію гуманітарної допомоги із 35 вагонів доставлено ​​з Росії в Нагірний Карабах.

Про це повідомили ТАСС у пресслужбі МНС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"35 вагонів з гуманітарною допомогою з Росії прибули для подальшого розподілу у постраждалих районах Нагірного Карабаху. Це найбільша партія вантажу", - сказали в міністерстві.

Уже розвантажено дев'ять вагонів і п'ять залізничних платформ - понад 250 тонн. Це 10 дизель-генераторів, п'ять пожежних автоцистерн, чотири легкові автомобілі УАЗ, 280 кубометрів пиломатеріалів та 35 тис. побутових приладів.

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"19 грудня фахівці зведеного угруповання МНС Росії розвантажили 7 залізничних вагонів з гуманітарною допомогою з Російської Федерації. Це 300 кубометрів пиломатеріалів і платформа з автокраном", - сказали ТАСС 20 грудня в пресслужбі МНС Росії. Там зауважили, що матеріали вже доставлені в Степанакерт. Пізніше вони будуть розподілені у пунктах видачі різних районів.

Загалом підготовлено доставку 54 вагонів.

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 за московським часом 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

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У регіон введено російські війська у вигляді миротворчого контингенту.