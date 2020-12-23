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Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

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Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України
Кримський півострів технічно не готовий до можливого прийому води через Північно-Кримський канал з України.

Про це повідомив підконтрольний Кремлю голова "Державної ради Республіки Крим" Володимир Константинов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Якщо навіть припустити, що це (подача води з території України. - Ред.) можливо, то ми не готові. Потрібно будувати знову нові водогони, нові станції прийому. Це колосальні кошти", - повідомив Константинов.

Він вважає, що підконтрольна Росії "регіональна влада" за підтримки федеральної впорається з проблемами водопостачання. "Ніяка вода з України нам не потрібна. Це для нас вкрай небезпечно. Якусь хімію туди додадуть, яка через два-три роки дає ефект. У нас є свій план, він непростий, президент Росії приділяє увагу вирішенню проблем з водою в Криму, знає в деталях усі проблеми. Тож усе буде вирішено", - зазначив маріонетка Кремля.

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Нагадаємо, 22 грудня віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду в цистернах під контролем гуманітарних місій. "Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віцепрем'єр.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Vedana


    Ніхто вам воду, мрикці, давати не збирається.
    То квартальні зелепухи періодично квакають ...
    Вони-то і хочуть, але хто ж їм дозволить ?
    Так що, уповайте на ваше х**ло.

    Давно останню хресну ходу робили ? Поклони ж тільки бить не забувайте. Скрепно так, з усієї сили - геп.
  • Харьков Сумской
    Путину вы нахер не нужны.
    У него сейчас задача, как Байдену противостоять.
    Так, что "пейте мочу". (с)
  • Lvbnhj
    Так ...цистернвми .
    ...
    .Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины - Цензор.НЕТ 8624юю
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