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У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів

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У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів
Лісовою охороною проводяться рейди з виявлення незаконних рубок новорічних ялинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство у Facebook

Так, з метою недопущення самовільної вирубки лісовою охороною ДП "Гринявський лісгосп" із залученням співробітників поліції створено спеціальні рейдові бригади з охорони хвойних насаджень та запобігання правопорушенням.

"Щороку знаходяться любителі незаконно зрубати ялинку собі, а то й на продаж. Хочемо застерегти цих горе-заготівельників від подібних дій. Працівники лісової охорони здійснюють постійне патрулювання лісових масивів. Тому лісівники нагадують, що самовільна рубка новорічних ялинок, відповідно до ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладання адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево та відшкодування завданих збитків, що залежать від діаметру пня дерева", - зазначено в повідомленні.

Так працівниками лісової охорони під час проведення рейду 21 грудня було виявлено "ялинкового браконьєра" , в Гостівецькому лісництві та було складено на правопорушника адміністративний протокол та сплачено ним штраф.

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"Додатково наголошуємо, що значно простіше і безпечніше купити легально новорічну ялинку, аніж пробувати незаконно рубати хвойне дерево", - наголосили в лісовій охороні.


У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів 01

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Екатерина Давиденко f11f63bc
    То есть, когда вековые леса вырубают гектарами и гонят в ЕС как "дрова" - это не повод организовывать рейды для охраны лесов? А когда идут за 1-2 метровыми елками - это кошмар, нужны спецбригады. Странно что еще Нацгвардию и ВСУ не привлекли.
    Нет, понятно, и то и другое - правонарушение, которое нужно пресекать. Но вы или крестик снимите или трусы наденьте. Охраняйте лес от всех браконьеров, а не только от охотников за новогодними елками
  • Микола Третяк
    Там вже немає що охороняти, бариги при Пєці і Зе все вирубали.
  • Екатерина Давиденко f11f63bc
    У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів - Цензор.НЕТ 55
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