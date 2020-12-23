У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів

Лісовою охороною проводяться рейди з виявлення незаконних рубок новорічних ялинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство у Facebook

Так, з метою недопущення самовільної вирубки лісовою охороною ДП "Гринявський лісгосп" із залученням співробітників поліції створено спеціальні рейдові бригади з охорони хвойних насаджень та запобігання правопорушенням.

"Щороку знаходяться любителі незаконно зрубати ялинку собі, а то й на продаж. Хочемо застерегти цих горе-заготівельників від подібних дій. Працівники лісової охорони здійснюють постійне патрулювання лісових масивів. Тому лісівники нагадують, що самовільна рубка новорічних ялинок, відповідно до ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладання адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево та відшкодування завданих збитків, що залежать від діаметру пня дерева", - зазначено в повідомленні.

Так працівниками лісової охорони під час проведення рейду 21 грудня було виявлено "ялинкового браконьєра" , в Гостівецькому лісництві та було складено на правопорушника адміністративний протокол та сплачено ним штраф.

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"Додатково наголошуємо, що значно простіше і безпечніше купити легально новорічну ялинку, аніж пробувати незаконно рубати хвойне дерево", - наголосили в лісовій охороні.



