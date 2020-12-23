Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артсистем та 120- і 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-мм калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-мм та 82-мм калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 100 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4720 транспортних засобів та 4755 осіб. Також було затримано одна особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також читайте: Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1095 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 856 осіб.

"Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - підсумували в штабі ООС.