В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372

В Україні станом на ранок середи, 23 грудня, зафіксовано 10 136 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 15 372 особи, померли 275 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 979 осіб;

летальних випадків – 275;

одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 989 642 особи;

одужало – 615 660 осіб;

летальних випадків – 17 172;

проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - розповів Степанов.







