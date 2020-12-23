Новини

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372

4 26417
В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372
В Україні станом на ранок середи, 23 грудня, зафіксовано 10 136 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 15 372 особи, померли 275 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03госпіталізовано – 2 979 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03летальних випадків – 275;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03одужало – 15 372 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 03здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

Читайте: З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08захворіло – 989 642 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08одужало – 615 660 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08летальних випадків – 17 172;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 08проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372 12

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Ніщо не стане на заваді новорічним корпоративам ;Квартал-95;! Адже кожен концерт ;Квартал-95;- це зайві шекелі на Кіпрських офшорах Зеленського!
  • Підлога Маккартні
    + охрана на халяву, слава Богу юная беркутня подросла за почти 2 года правления зеленских. Кстати юных беркутовцев на вчерашней охране не правопорядка, а дыбилов из 95го кварталу, спонсировал украинский налогоплательщик. Гы-гы-гы
  • Zemer
    Гроб дадут с 73% скидкой, повезут в катафалке по дороге построенной с откатом 73%, со скоростью 73 км/ч
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини