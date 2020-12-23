В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 979 осіб;
летальних випадків – 275;
одужало – 15 372 особи;
здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 989 642 особи;
одужало – 615 660 осіб;
летальних випадків – 17 172;
проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - розповів Степанов.