НАН України прогнозує близько 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня на наступні два тижні. ІНФОГРАФІКА

Національна академія наук України дала прогноз ситуації з коронавірусом у країні на наступні два тижні. Вчені прогнозують, що в Україні щодня будуть фіксувати близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це йдеться на сайті НАН України, передає Цензор.НЕТ.

Результати обчислень статистичною моделлю Facebook Prophet, яка враховує "аномальні дати" і сезонність, показують, що в Україні до 3 січня щоденно будуть фіксувати близько 8-9 тисяч нових випадків коронавірусу. У певні дні добова кількість хворих буде опускатися до 4-5 тисяч.

Модель Facebook Prophet, як зазначають в НАН, передбачає більш стрімке затухання захворюваності і великі амплітуди коливань кількості випадків коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені з'ясували, що у перехворілих на COVID-19 захист від коронавірусу тримається щонайменше 8 місяців

Ще один прогноз НАН базується на компартментній моделі SEIR-U. Ця модель показує менші коливання щоденної кількості нових випадків COVID-19. Згідно з цим прогнозом, в наступні два тижні в країні щодня будуть фіксувати від 7 до 11 тисяч нових випадків коронавірусу.









