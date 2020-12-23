Рада не знає, про що домовляється ТКГ: із цими планами знайомиться РФ, терористи, а ВР у житті не бачила, - нардеп "Голосу" Рахманін

Верховна Рада не знає, з якими пропозиціями виходить і про що домовляється Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі .

Про це заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Уявлення про те, що насправді обговорюється, як не було, так і нема. Верховна Рада України, як вищий законодавчий представницький орган, фактично в стороні від цього процесу, попри те, що три члени парламенту, три голови комітету є офіційними представниками України в ТКГ.

Тобто коли Україна виходить з якимось набором пропозицій, вони це називають планами – я не сказав би, що це план, фактично, це перелік пропозицій, але менше з тим – з цими планами знайомиться не тільки ОБСЄ. З цим планом знайомиться Росія, яка є агресором, і представники терористичних організацій.

А Верховна Рада цього плану ніколи в житті не бачила", - заявив Рахманін.

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За словами Рахманіна, все, що дістається нардепам, – це "розлогі брифінги якихось речників" або інтерв’ю голови ТКГ, який інколи свої особисті думки видає за певні частини плану.

Він підкреслив, що Верховна Рада, якій рано чи пізно так чи інакше доведеться писати законодавчу базу в частині перехідного правосуддя, уточнення законопроєктів, законів, які стосуються амністії і особливого статусу, – насправді не знає, про що йдеться.

Голова фракції додав, що йому розказували, з чого складається цей план, але як депутат ВР він у цілісному вигляді цей текст "побачив тільки в телеграм-каналі так званого "МЗС" так званої "ДНР"".

За його словами, тільки там усе було "з пунктами, з номерами, з конкретними пропозиціями, що насправді пропонує українська сторона".

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Він також підкреслив, що за останні півтора року Тристороння контактна група фактично перебрала на себе той функціонал, який мав належати до нормандської четвірки. А це, за його словами, вигідно росіянам – щоб усе перейшло в Мінський процес і щоб звести переговори до перемовин між Києвом і представниками окупованих територій.

Рахманін також не вірить, що президент Володимир Зеленський зможе добитися справжнього миру в Україні – такого, що передбачає повернення суверенітету, територіальної цілісності, припинення війни і повернення людей і території під українську юрисдикцію.