В Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники, - Міносвіти
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, розробленого на базі Інституту освітньої аналітики. Використання електронних журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптований до роботи на будь-яких гаджетах", - повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Зазначається, що доступ до електронних журналів і е-щоденників відбуватиметься за допомогою платформи.
На цей момент протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання. Вся інформація заповнюватиметься вчителями, а за допомогою логіна і пароля батьки та учні зможуть отримати до неї доступ.
"Розробники також подбали про безпеку. Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, на базі якого працюватимуть електронні журнали та щоденники, має комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) і відповідний сертифікат Державної служби спеціального зв'язку. Всі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежований відповідно до повноважень відповідальних працівників", - йдеться в повідомленні.