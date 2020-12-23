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ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд

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ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд
Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України профінансовано 2 242,8 млн грн для 280,3 тисяч осіб.

Зазначимо, в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ЗЕД затверджено Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня 2020 року.

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ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Владислав Обужеванний
    Нет конечно. Я к тому, что какие нахрен 8 тыс он еще хочет. Занимаются ********** государства и еще деньги требуют. Пооформляются ФОПами на 1-ю группу и платят в месяц налог 210 грн 20 коп. А потом бегут пенсии требовать, всякие пособия... А я больше 3 тыс налогов плачу в месяц наемный работник. Так от кого больше польза государству, от меня или этого торгаша?
  • Підлога Маккартні
    ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7997
  • Дядя Вова 542d1227
    Подтверждаю. Пол часа назад пришли на карту. Я очень удивлен, если честно.
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