ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України профінансовано 2 242,8 млн грн для 280,3 тисяч осіб.

Зазначимо, в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ЗЕД затверджено Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня 2020 року.

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